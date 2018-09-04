Arjantin bakanlık sayısını 19'dan 10'a indirdi
Arjantin, kemer sıkma politikası çerçervesinde 19 olan bakanlık sayısını 10'a indirdi. Hazine Bakanı Nicolas Dujovne'nin ünvanı Ekonomi Bakanı olarak değiştirildi.
- DHA
Mevcut kabinedeki bakanların çoğu görevlerini bakan olarak değil, yardımcı olarak sürdürecekler. Kabine Şefi Marcos Pena görevini sürdürürken, Modernizasyon Bakanı Andres Ibarra Kabine Şefi Yardımcısı olarak atandı.
Çalışma Bakanı Jorge Triaca ve Tarım Bakanı Luis Etchevehere de bundan sonra Üretim Bakanı Dante Sica'nın yardımcılıklarını yapacaklar.
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