Arjantin bakanlık sayısını 19'dan 10'a indirdi

Mevcut kabinedeki bakanların çoğu görevlerini bakan olarak değil, yardımcı olarak sürdürecekler. Kabine Şefi Marcos Pena görevini sürdürürken, Modernizasyon Bakanı Andres Ibarra Kabine Şefi Yardımcısı olarak atandı.

Çalışma Bakanı Jorge Triaca ve Tarım Bakanı Luis Etchevehere de bundan sonra Üretim Bakanı Dante Sica'nın yardımcılıklarını yapacaklar.