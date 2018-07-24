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Arjantin Devlet Başkanı Macri'den silahlı kuvvetler reformu açıklaması

Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri, suçla mücadele, terörist tehditler ve diğer iç güvenlik konularında askeri müdahaleye yönelik bir yasağı kaldırdığını açıkladı.

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Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri, suçla mücadele, terörist tehditler ve diğer iç güvenlik konularında askeri müdahaleye yönelik bir yasağı kaldırdığını açıkladı.
 
Macri, silahlı kuvvetleri başka bir ülkenin saldırılarına karşı savunma ile sınırlayan bir 2006 kararını değiştireceğini söyledi.
 
İnsan hakları örgütleri, askeri casusluğa izin verebileceğini, baskıya yol açabileceğini ve şiddeti artırabileceğini belirterek kararı eleştirdi.
 
Arjantin'in mevcut savunma doktrini, ülkede 1976-1983 yılları arasındaki askeri diktatörlük dönemi göz önünde bulundurularak kabul edilmişti.
 
İnsan hakları örgütleri, o dönemde, yaklaşık 30 bin kişinin kaçırıldığını, işkence gördüğünü ya da öldüğünü tahmin ediyor.

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