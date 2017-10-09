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Arjantin Havayolları Venezuela'ya uçak seferlerini askıya aldı

Arjantin Havayolları, Venezuela'ya uçak seferlerini güvenlik nedeniyle askıya aldı.

  • AA
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BBC'nin haberine göre, Arjantin Havayollarından yapılan açıklamada, Venezuela'da artan şiddet olayları ve siyasi belirsizlik nedeniyle bu ülkeye uçak seferlerinin askıya alındığı belirtildi

Daha önce de pek çok havayolu şirketi, sözleşmeler yüzünden çıkan anlaşmazlıklar ve mürettebat üyelerinin güvenliğine ilişkin kaygılar nedeniyle Venezuela'ya uçuşlarını durdurma kararı aldı. Kolombiya'nın Avianca havayolu şirketi, ABD'nin United ve Delta Havayolları, bu yıl Venezuela'ya uçuşlarını geçici olarak durdurdu.

Alman havayolu şirketi Lufthansa geçen yıl, Meksika'nın Aeromexico, İtalya'nın Alitalia, Şili'nin Tam, Brezilya'nın Gol ve Kanada'nın Air Canada havayolu şirketleri de 2014 ve 2015 yıllarında ülkeden ayrıldı.

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), Venezuela'nın giderek yalnızlaştığına işaret etmişti. IATA Başkan Yardımcısı Peter Cerda, geçen hafta yaptığı açıklamada, "Durum giderek zorlaşıyor, IATA'nın pek çok üyesi Venezuela'dan ayrıldı. Seferlerine devam eden 6-7 taşıyıcı firma da uçuşların sıklığını azalttı. Venezuela'nın neredeyse dünya ile bağlantısı kopuyor. Kısa vadede herhangi bir çözüm yolu göremiyoruz." demişti.

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