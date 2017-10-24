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Arjantin’de bir anne, oğlunun yanına düşen yıldırımı görüntüledi

Arjantin’de bir anne, yağmur altında eğlenen oğlunun yanına düşen yıldırımı kamerasıyla görüntüledi.

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Arjantin medyasına konuşan 12 yaşındaki çocuğun annesi Carolina Kotur, çıkan fırtınada yıldırımlardan korkan kız çocuğunu sakinleştirmeye çalıştığını, tam bu sırada oğlunun bahçede yağmur altında oynadığını öğrendiğini anlattı.

Anne, şemsiye ile yağmur altında duran oğlunu kameraya kaydetmeye başlıyor. Ama birkaç saniye sonra çocuğun yanına yıldırım düşüyor ve anne panik içinde telefonunu düşürüyor.  

 

 

 

Oğlunun zarar görmediğini belirten Kotur, "Tanrıya şükür hiçbir şeyi yok" dedi.

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