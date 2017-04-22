ABD'nin Arkansas'ta 1 kişi zehirli iğne ile idam edildi

Amerikan medyasında yer alan haberlere göre Lee, eyalette 2005 yılından bu yana idam edilen ilk mahkum olarak kayıtlara geçti ve ay sonuna kadar Lee gibi zehirli iğne kullanılarak idam edilmeyi bekleyen 7 mahkumun daha olduğu kaydedildi.

Arkansas'taki idam, eyalet yönetiminin, 30 Nisan'da son kullanma tarihi dolacak olan ve bir daha temin edilmesi mümkün olmayan zehirli iğneleri bir an önce kullanmak istemesi sebebiyle ABD'de tartışma konusu oldu. İdam kararlarının infazıyla ilgili diğer sebeplerin yanı sıra böyle bir nedenin de eklenmiş olması, insan hakları örgütlerinin tepkisine neden yol açtı.

Uluslararası Af Örgütü konuyla ilgili bir açıklama yaparak, "uygulanan idam cezasının Arkansas eyaleti için bir utanç olduğunu" ifade etti ve "sırf iğnelerin kullanım süresinin bitecek olmasından dolayı idam cezalarının uygulanmaya çalışılmasını" eleştirdi.

DNA TESTİ İSTEMİŞTİ

Aynı açıklamada idam cezası uygulanan mahkum Lee’nin suçsuz olduğuna ve bu sebeple DNA testi yapılmasının talep edildiğine de dikkat çekildi.

1993 yılında Debra Reese adlı bir kadını öldürmekle suçlanan Lee, suçsuz olduğunu ve eğer DNA testi yapılırsa suçsuzluğunun kanıtlanacağını ileri sürüyordu.

İdamı izleyen uzmanlar ve medya temsilcisi, Lee’in kendisine zehirli iğne enjekte edildikten 12 dakika sonra öldüğünün resmi kayıtlara geçtiğini bildirdi. Bazı hukukçular, kullanılan ilaçların mahkumların acı çekmeden ölmelerine yetecek düzeyde olmadığını ve infazın işkenceye dönüştüğünü ifade ediyorlar.

Arkansas Pulaski County Temyiz Mahkemesi Hakimi Wendell Griffen, 8'i nisan ayında infazı gerçekleştirilecek toplam 9 idam mahkumunun, infazların durdurulması için açtığı davayı reddetmişti. Arkansas Başsavcısı Leslie Rutledge, ülkede genelinde ölüm cezalarının kademeli olarak düşüş gösterdiği bir dönemde, eyaletin idam mahkumlarının infazına başlayacağını açıklamıştı.