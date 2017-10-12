'Arnavutlar, Türkiye'yi bölgenin bir ülkesi olarak görüyor'

Başbakan Rama, İtalya'nın "La Repubblica" gazetesine verdiği mülakatta, Türkiye, ülkesinin Avrupa Birliği (AB) ile entegrasyonu, ABD ve Rusya'nın Balkanlar'daki rolü gibi birçok konuya değindi.

Rama, "Biz Arnavutlar Türkiye'yi, Balkan ülkelerine hiçbir şey dayatmaya çalışmaksızın kendi rolünü oynamaya çalışan bölge ülkesi olarak görüyoruz. Avrupa-Atlantik perspektifine bağlı bir ülke. Rusya’nın Sırbistan ile Slav dünyası ile bağı var. Ancak bu bağı jeostratejik çıkarları alanında sanki bir satranç taşı gibi kullanıyor. Küresel düzeyde, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerinde, bir şeyleri garanti altına almak için Balkanlar'da oynuyor." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin bölgedeki rolüne de değinen Rama, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Onun (ABD'nin) rolü esastır. 40 yıllık Arnavut totaliter komünizmi ile emperyalist ve Amerikan karşıtı takıntının ardından Arnavut halkı, Amerikan ve Avrupa liberal değerleri için derin bir özlem geliştirdi. ABD'nin bölgemizdeki denge rolü vazgeçilmezdir."