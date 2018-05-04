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Arnavutluk Savunma Bakanı, Türkiye dahil 4 ülkeyi ABD'ye şikayet etti

Arnavutluk Savunma Bakanı Xhaçka, Tiran’ın NATO’ya Adriyatik Denizi’nin ülkeye bağlı kısmında deniz üssü kurma önerisi götürdüğünü açıkladı.

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Arnavutluk Savunma Bakanı Olta Xhaçka, ABD'li mevkidaşı James Mattis'le yaptığı görüşmede ‘Rusya, Çin, İran ve Türkiye'nin Balkanlar'daki faaliyetlerinden duyduğu endişeyi dile getirdiğini söyledi.

ABD'YE ÇAĞRI: BİZE BİRAZ DAHA FAZLA ÖNEM VERİN

"Bölgemizin karşılaştığı çok sayıdaki tehditten endişe duyuyoruz ve NATO ile ABD'nin Balkanlar'da olup bitenlere biraz daha fazla önem vermelerinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz" diyen Xhaçka, sözlerine şöyle devam etti:

"ARTIK ABD'NİN ARNAVUTLUK'TA VARLIĞINI GÖSTERME ZAMANI GELDİ"

"ABD'nin Arnavutluk'ta varlığını gösterme zamanının geldiğinden eminiz. ABD'nin veya NATO'nun bu varlığı, müttefiklerin bölgeyi unutmadıklarının oldukça açık bir gösterisi olurdu."

"ABD'NİN YÖNETİMİNDE, NATO'NUN KANADI ALTINDA DENİZ ÜSSÜ"

Mattis'e Adriyatik Denizi'nin Arnavutluk kısmına, Washington ve Tiran'ın yönetiminde ve ‘NATO'nun kanadı altında' olacak bir deniz üssü kurmayı önerdiğini belirten Xhaçka, Arnavutluk ordusunun son 2 yılda eskiyen Çin yapımı silahları NATO'ya ait yeni silahlarla değiştirdiğini ve askeri ihtiyaçlar bütçesini arttırdığını vurguladı.

Arnavutluk 2009'dan bu yana NATO üyesi.

Kaynak: Sputnik

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