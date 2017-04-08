Arnavutluk'ta 5 büyüklüğünde deprem
Arnavutluk'ta 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- AA
Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi'nden alınan ilk bilgilere göre, 5 büyüklüğündeki deprem, başkent Tiran'a 55 kilometre uzaklıkta kaydedildi.
Tiran'ın yanı sıra ülkedeki bir çok şehirde de hissedilen depremde can ve mal kaybı olmadı.
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