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Arnavutluk'ta yakalanan Türk vatandaşları hakkında iade süreci başladı

Sahte pasaportla Dıraç Liman Sınır Kapısı'nı geçip karısı ve iki çocuğuyla İtalya'ya ulaşmaya çalışan Aydoğmuş'un Türkiye tarafından arandığı ortaya çıktı

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Arnavuluk'ta sahte pasaportla Dıraç Liman Sınır Kapısı'nı geçerek İtalya'ya gitmeye çalışırken beraberindeki eşi ve iki çocuğuyla yakalanıp gözaltına alınan Türk vatandaşı Muhammed Yasir Aydoğmuş (39) ve ailesinin Türkiye'ye iade edilecekleri bildirildi.
 
Dıraç Emniyetinden yapılan açıklamada, söz konusu şüphelilerle ilgili İnterpolün Tiran Ofisi iş birliğinde yürütülen soruşturmada Aydoğmuş hakkında, terör örgütü ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle uluslararası yakalama kararı bulunduğu ve Türkiye tarafından arandığının tespit edildiği belirtildi.
 
Aydoğmuş'un, Türkiye'ye iadesine ilişkin gerekli yasal prosedür tamamlanana kadar gözaltında tutulacağı kaydedilen açıklamada, Aydoğmuş ile yakalanan eşi ve iki çocuğunun da Türkiye'ye gönderileceği kaydedildi.
 
Muhammed Yasir Aydoğmuş, karısı ve iki çocuğuyla geçen hafta sonu sahte pasaportla sınırı geçmeye çalışırken yakalanmıştı.
 
Aydoğmuş gözaltına alınırken, çocuklarının yaşı küçük olmasından dolayı eşi başkent Tiran'ın Babrru bölgesindeki Yabancılar Kabul Merkezine sevk edilmişti.
 
Muhammed Yasir Aydoğmuş'un İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının geçen yıl tespit ettiği, FETÖ'nün Twitter'da propaganda aracı olarak kullandığı "Fuat Avni" hesabına istihbarat sağlayan trol ekibinden olduğu iddia edilmişti.

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