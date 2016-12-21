Milyonların gözü orada! Kritik toplantı başladı

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2017'de geçerli olacak asgari ücret belirleme çalışmaları kapsamında üçüncü toplantısını yaptı. Toplantıda, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcileri "ağır" işlerde çalışan bir işçinin aylık net yaşam maliyetini bin 668 lira 90 kuruş olarak açıkladı.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) ev sahipliğindeki toplantıya Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder başkanlık etti. Komisyonda işçi kesimini temsil eden Türk-İş heyetine Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, TİSK heyetine ise Yönetim Kurulu Üyesi Metin Demir başkanlık yaptı.

Görüntü alınmasının ardından basına kapalı gerçekleştirilen toplantı, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

SON TOPLANTI 29 ARALIK'TA

Toplantıda, TÜİK temsilcileri "ağır", "orta ağır" ve "hafif işlerde" çalışan bir işçinin net yaşam maliyetine ilişkin rakamları komisyon ile paylaştı. Bir işçinin aylık net yaşam maliyeti "ağır" işlerde bin 668 lira 90 kuruş, "orta ağır" işlerde bin 485 lira 30 kuruş, "hafif işlerde" ise bin 379 lira 40 kuruş olarak açıklandı.

Komisyonun dördüncü ve son olması beklenen toplantısının, 29 Aralık Perşembe günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında yapılması kararlaştırıldı.

"ASGARİ ÜCRET VERGİDEN MUAF TUTULSUN"

Türk-İş heyetine başkanlık eden Nazmi Irgat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce dile getirdikleri asgari ücretin vergi kesintisinden muaf tutulması taleplerini bugünkü toplantıda da dile getirdiklerini söyledi.

Asgari ücretin 2007'de net bin 600 lira olması tekliflerinde ısrarcı olduklarını vurgulayan Irgat, TÜİK temsilcilerinin bugün komisyona sunduğu "ağır" işlerde çalışan bir işçinin aylık net yaşam maliyeti olan bin 668 lira 90 kuruşun da kendi tekliflerinin doğruluğunu onaylar nitelikte olduğunu kaydetti.