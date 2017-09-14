Aşırı kuraklığın etkili olduğu Kuzey Kore'de kıtlık tehlikesi yaşanıyor

Yaptığı nükleer füze denemeleriyle sıkça gündeme gelen ve komşusu olan ülkeler dahil neredeyse tüm dünya tarafından ağır ambargolara maruz kalan Kuzey Kore, şimdi de gıda kıtlığı bekliyor.

Ülkede yağış miktarının son 16 yılın en düşük seviyesinde olduğu belirtilirken, bunun kuraklık ve çok kötü hasada sebep olduğu ve Kuzey Kore halkının açlık riskiyle karşı karşıya kaldığı ifade edildi.

HAYVAN SAYISI 5'TE BİR AZALDI

Yaşanan kuraklığın yalnızca tarımda değil hayvancılıkta da olumsuz etkileri olduğunu belirten Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, Kuzey Kore'deki sürü hayvanı sayısının da %20 oranında azaldığını belirtti.

Tükettiği tarım ürünlerinin çok büyük bir kısmını kendisi üreten Kuzey Kore'de yaşanan bu durumun mevcut gıda sıkıntılarını çok daha fazla kötüleştirebileceği belirtiliyor.

Rapora göre patates, hububatlar ve soya fasülyesi Kuzey Kore nüfusunun ana besin kaynağını oluşturuyor.