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Aşırı sağ Yahudiler Filistinli mahkûmların karşısında mangal yaptı

İsrailli aşırı sağcı bir grup, bin 500 Filistinli mahkûmun hapishane koşullarını protesto etmek için açlık grevi yaptığı işgâl altındaki Kudüs'ün kuzeyinde yer alan Ofer Hapishanesi'nin önünde mangal yaktı.

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İsrailli aşırı sağcı bir grup, bin 500 Filistinli mahkûmun hapishane koşullarını protesto etmek için açlık grevi yaptığı işgâl altındaki Kudüs'ün kuzeyinde bulunan Ofer Hapishanesi'nin önünde mangal yakıp et pişirdi.
 
Hapisteki Filistinli lider Mervan Barguti'nin 17 Nisan Pazartesi günü yaptığı çağrıyla birlikte İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinli mahkûmlar açlık grevine başladı. Filistinli yetkililer, açlık grevindeki mahkûmların avukatlarıyla görüştürülmediğini ifade etti. 
 
Haber ajansı AFP'nin geçtiği görüntülerde, Ofer Hapishanesi önünde toplanan aşırı sağcı gruba, İsrailli askerlerin de katıldığı görülüyor.
 
Amaçlarının açlık grevindeki Filistinli mahkûmların "işini zorlaştırmak" olduğunu saklamayan grubun sözcülerinden Ofer Sofer, "Şu anda açlık grevindekiler yemeğin kokusunu alıyor. Onlar bizi açlık greviyle tehdit eden teröristler. Bırakın istedekleri kadar açlık grevini sürdürsünler" diye konuştu. 
 
Filistin'de, İsrail hapishanelerinde 6 bin 500 Filistinli mahkûm var. Filistinli mahkûmlar, haksız suçlamalarla hapishanelerde tutulduklarını dünyaya göstermek amacıyla zaman zaman açlık grevi yapıyor.

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