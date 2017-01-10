Son Dakika Haberleri E-gazete 10Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Asma köprü ters döndü, 11 kişi öldü

Kolombiya'nın orta kesimlerinde turistik asma köprünün ters dönmesi sonucu 11 kişi yaşamını yitirdi.

  • BOGOTA (AA)
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Yetkililer, Villavicencio kenti yakınlarındaki köprünün aşırı kalabalık nedeniyle ters döndüğünü açıkladı.

Yaklaşık 80 metre yükseklikten uçuruma düşen ikisi çocuk 11 kişi öldü, 14 kişi de yaralandı.

Yaralıların durumunun ağır olduğu, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğu belirtildi.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İtirafçı FETÖ'cü kaymakam örgütün iç yüzünü anlattı

İtirafçı FETÖ'cü kaymakam örgütün iç yüzünü anlattı

İşte 2016'nın en iyi 11'i!

İşte 2016'nın en iyi 11'i!

Çinliler kardan sanat eserleri yaptı

Çinliler kardan sanat eserleri yaptı

Türkiye'den kardan adam manzaraları

Türkiye'den kardan adam manzaraları

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA