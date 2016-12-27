Astana öncesi Ankara zirvesi

Önceki gün Suriyeli muhaliflerle Rus yetkililerin bir araya geldiği Ankara’da dün de Rus yetkililer ile Türk diplomatların Astana’da görüşülecek metin üzerinde çalıştıkları iddia edildi. RİA Novosti’nin askeri kaynaklara dayandırdığı haberine göre, hali hazırda başkentte bulunan Rus ve Türk diplomatlar Astana’da masaya yatırılacak ateşkes metni üzerinde mutabakata vardı. Uzmanlar düzeyinde şekillendirilen metnin Astana’da onaylanacağı belirtildi. RİA Novosti ayrıca, muhalifler ve Suriye ordusu temsilcilerinin haricinde garantör ülkeler olan Rusya, İran ve Türkiye’nin askeri yetkililerinin de müzakerelere katılacağını bildirdi.

Tu-154 artık kullanılmayacak

Kızıl Ordu Korosu’nu taşıyan uçağın Karadeniz’e düşmesinin ardından Rusya, Tu-154 tipi uçakları kullanmama kararı aldı. İnterfaks ajansının haberine göre Moskova yönetimi, uçağın düşme nedeni belli olana kadar, tüm Tu-154’lerin uçuşunu durdurdu.