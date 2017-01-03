Astana öncesi su anlaşmazlığı

Altı yıllık iç savaşı bitirmek adına Suriye’de rejim güçleriyle muhalifler arasında sağlanan, Türkiye ve Rusya’nın garantörlüğünde 30 Aralık’ta yürürlüğe giren ateşkes Esad militanlarının Barada’ya saldırılarıyla ihlal ediliyor. Barada Vadisi’ndeki su kaynakları çevresinde yoğunlaşan ihlaller nedeniyle Suriye’deki 12 muhalif grup, saldırılarının sürmesi halinde Astana’daki siyasi görüşmelere katılmayacaklarını açıkladı. Muhaliflerin önceki gün yayımladıkları ortak bildiride, “Rejim ateşkese tamamen uyana kadar Astana müzakereleri ile ilgili yapılacak görüşmeleri ve istişareleri donduruyoruz” denildi.

MOSKOVA’YA ŞİKÂYET

Esad’ın daha fazla alanı kontrol etmek istemesinin ateşkesin en önemli bendinin ihlali sayılacağını belirten muhalifler, rejimin ateşkesten önceki şartlara uymaması halinde anlaşmanın hükmünün kalmayacağını vurguladı. Bildiride ayrıca, Rusya’nın garantörü olduğu Esad güçlerinin ateşkes şartlarını uygulatamamasının Moskova’nın gücünü sorgulamaya yol açtığı ifade edildi. Esad militanları ve Hizbullah güçleri iki hafta önce Halep merkezini tamamen ele geçirmelerinin ardından saldırılarını, Şam’ın merkezine 12 kilometre uzaklıktaki Barada Vadisi ve çevresine yoğunlaştırdı.

KARŞILIK VERİLDİ

Başkent Şam’a giden su kaynaklarına sahip bölgedeki etkin güç olan Suudi Arabistan destekli Ceysü’l İslam ve diğer muhalifler, dün cephede sadece iki günlük yiyecekleri kaldığını açıkladı. Öte yandan, rejim militanlarının volkan füzeleri ve varil bombalarıyla saldırdığı Barada’da sıkışan muhaliflere İdlib’den yardım geldi. Muhalif unsurlar, rejimin ateşkese uymadığı gerekçesiyle Şii köyü Fua’ya grad füzeleriyle karşılık verdi. Karşılıklı çatışma haberlerinin ardından Barada’dan Şam’a ulaşan suyolunu kesen muhalifler, Esad ordusu ve Hizbullah milislerinin ateşi durdurması durumunda su kaynaklarının başkente akışının tekrar sağlanacağını taahhüt etti.

Son 3 günde ateşkes ihlalleri