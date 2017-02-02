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Astana'da bir görüşme daha: İşte kritik tarih!

Kazakistan Dışişleri Bakanı, Türkiye, İran ve Rusya Suriye ateşkesini 6 Şubat'ta Astana'da görüşecek

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Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye, Rusya ve İran'ın 6 Şubat'ta Kazakistan'ın başkenti Astana'da Suriye'deki ateşkes uygulamasını görüşmek için bir araya geleceğini duyurdu.

Üç ülkenin Suriye'deki ateşkesin nasıl uygulanacağına dair görüşmesi bekleniyor.

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