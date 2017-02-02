Astana'da bir görüşme daha: İşte kritik tarih!
Kazakistan Dışişleri Bakanı, Türkiye, İran ve Rusya Suriye ateşkesini 6 Şubat'ta Astana'da görüşecek
Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye, Rusya ve İran'ın 6 Şubat'ta Kazakistan'ın başkenti Astana'da Suriye'deki ateşkes uygulamasını görüşmek için bir araya geleceğini duyurdu.
Üç ülkenin Suriye'deki ateşkesin nasıl uygulanacağına dair görüşmesi bekleniyor.
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