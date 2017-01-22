Son Dakika Haberleri E-gazete 23Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Astana’da görüşmeler başlıyor

Suriye iç savaşını durdurmak amacıyla Türkiye, Rusya, İran, ABD heyetleri, Muhalifler ve Esad rejiminin katılımıyla gerçekleştirilecek Astana toplantısı bugün başlıyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Rixos President otelinde TSİ 10’da başlayacak basına kapalı toplantı 24 saat sürecek. Savaşan tarafları bir araya getirme gibi ilklerin yaşanacağı görüşmelere Suriye hükümetinden Suriye’nin BM Büyükelçisi Başar El Caferi başkanlık edecek. Ankara’da görüş birliği sağlayan muhalifler ise İslam Ordusu’nun temsilcisi Muhammed Alluş başkanlığında 50’e yakın temsilciyle katılacak. 

BM DE MASADA

Rusya’nın Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev’in katılacağı görüşmede Türkiye heyetine Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sedat Önal başkanlık edecek ve İran Dışişleri Başkanı Yardımcısı Hüseyn Cabir Ansari ile Kazakistan Kayrat Abdrahmanov da hazır bulunacak. ABD adına Kazakistan’daki Büyükelçi George Krol’un katılacağı görüşmelerde BM Genel Sekreteri Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura da yer alacak.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İstanbul Emniyeti ve Ak Parti binasına saldıran terörist yakalandı

İstanbul Emniyeti ve Ak Parti binasına saldıran terörist yakalandı

Erzincan'da yakalanan turna balıkları ilgi gördü

Erzincan'da yakalanan turna balıkları ilgi gördü

Akıllı telefonunuz nasıl hızlanır?

Akıllı telefonunuz nasıl hızlanır?

5 yıldır karavanda yaşıyor

5 yıldır karavanda yaşıyor

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA