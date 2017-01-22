Astana’da görüşmeler başlıyor

Rixos President otelinde TSİ 10’da başlayacak basına kapalı toplantı 24 saat sürecek. Savaşan tarafları bir araya getirme gibi ilklerin yaşanacağı görüşmelere Suriye hükümetinden Suriye’nin BM Büyükelçisi Başar El Caferi başkanlık edecek. Ankara’da görüş birliği sağlayan muhalifler ise İslam Ordusu’nun temsilcisi Muhammed Alluş başkanlığında 50’e yakın temsilciyle katılacak.

BM DE MASADA

Rusya’nın Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev’in katılacağı görüşmede Türkiye heyetine Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sedat Önal başkanlık edecek ve İran Dışişleri Başkanı Yardımcısı Hüseyn Cabir Ansari ile Kazakistan Kayrat Abdrahmanov da hazır bulunacak. ABD adına Kazakistan’daki Büyükelçi George Krol’un katılacağı görüşmelerde BM Genel Sekreteri Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura da yer alacak.