Astana’daki 'çöl çiçeği' ismi verilen konser sarayı turistlerin ilgisini çekiyor

Kazakistan’ın başkenti Astana’da “çöl çiçeği” ismi verilen Kazakistan Konser Sarayı çiçek ve Kazak milli müzik aleti şeklindeki mimarisiyle turistlerin ilgisini çekiyor.



Kazakistan Cumhurbaşkanının girişimiyle inşaatı 2004'te başlayan konser salonu, 2009'da hizmete girdi. Yapı, yenilikçi ve milli kültürün harmanlandığı mimarisiyle şehrin ilgi çeken yapıları arasına girdi. Çeşitli kültürel etkinliklerin düzenlendiği binada, 3 bin 500 kişilik konser, konferans ve orkestra salonları bulunuyor.



"Binada turistler için geziler düzenliyoruz



Kazakistan Konser Sarayı Tur Departmanı Müdürü Bibigul Turgumbayeva, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sarayın tasarımının İtalyan mimarı Manfredi Nikoletti tarafından yapıldığını ve “çöl çiçeği” isminin verildiğini belirterek, “Eskiden burası çöldü, fazla bina yoktu. Ayrıca mimar çalışmalarına bitki ismini veriyor.” dedi.



Binanın dış kısmının Kazak milli enstrümanı dombra şeklide yapıldığını dile getiren Turgumbayeva, 3 bin metrekareden oluşan binanın salonunun dört seviyeden, sahnenin iki bölümden oluştuğuna işaret etti.



Turgumbayeva, “Ön kısımda 300 kişilik 4,5 metre derinliğinde orkestra platformu var. Platform, uzaktan kumandalı bir kişi tarafından yönetiliyor ve 4 dakikada kaldırılıyor.” diye konuştu.



Binada ses akustiğine büyük önem verildiğini, salonun tavanındaki çiçek şeklindeki malzemelerin sahnedeki sesin salonun her yerine net bir şekilde duyulmasını sağladığını söyleyen Turgumbayev, sarayın balet, müzikal, konser ve diğer her türlü etkinliğin yapılması için uygun olduğunu, binada 400’e yakın sanatçı ve memurun çalıştığını kaydetti.



Turgumbayeva, "Binamız başkentimizi ziyaret eden turistlerin büyük ilgisini görüyor. Onlar için binada geziler düzenliyoruz. Çin, Hindistan, Rusya ve Avrupa ülkelerinden turistler büyük beğeniyle geziyor. Her ay yüzlerce kişi salonu ziyarete geliyor.” diye konuştu.



"Böyle bir binanın olduğuna şaşırıyorlar"



Kazakistan Konser Sarayı Baş Mühendisi Şakir Surmenov da binanın dış cephesinin mavi temperli camla kaplandığını söyleyerek, 2009'daki açılış törenine Cumhurbaşkanı Nazarbayev’in de katıldığını anımsattı.



Surmenov, binanın turistlerin ilgisini çektiğini vurgulayarak, “Kazakistan’da böyle bir binanın olduğuna şaşırıyorlar.” dedi.