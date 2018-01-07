‘Ateş ve Öfke’ Trump’ı devirecek!

Donald Trump’ın Beyaz Saray’daki bir yılını anlatan Michael Wolff ‘un ‘Ateş ve Öfke: Trump’ın Beyaz Sarayı’nın İçinden’ isimli kitap, ABD’yi karıştırdı. ABD Başkanı’nın engellemelerine rağmen planlanan tarihten önce, dün satışa çıkan kitap anında tükendi. Konu hakkında Twitter’dan açıklama yapan Trump, kitabın ‘yalanlarla dolu’ olduğunu ve mevcut olmayan kaynaklara dayandığını ifade etti. ABD Başkanı yazar ile ‘hiçbir zaman kitap için konuşmadığını’ belirtirken, BBC radyosuna demeç veren Wolff ise ifşaatlarıyla Trump’ı devireceğini söyledi.

‘BEN BİR DAHİYİM’

‘Ateş ve Öfke’nin ‘kral çıplak’ etkisi yarattığını vurgulayan Wolff, “Anlattığım hikâye, işini yapamadığını gösteriyor. Her yerden insanlar ‘Tanrım bu doğru, kral çıplak’ diyor. Başkanlığına son verecek algının arkasında bu var” dedi. Öte yandan kitapta yer alan akıl sağlığının yerinde olmadığı iddialarına ilişkin Twitter’dan açıklama yapan Trump, “Ben çok başarılı bir iş adamıyken meşhur bir TV yıldızı ve ABD Başkanı oldum. Sanırım bu akıllı değil, dahi sınıfına girer” ifadelerini kullandı.