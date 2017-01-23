Ateşkes kıskacında Suriye barışı

Türkiye, Rusya ve İran’ın girişimi ile Suriye’deki iç savaşı sonlandırmak için planlanan tarihi görüşmeler Astana’da başladı. Suriyeli muhalifler, sözcü Yahya el Aridi aracılığıyla, ilk oturumda Esad rejiminin Astana’ya gönderdiği heyetle yüz yüze görüşmeyi reddetti. Muhaliflerin ikna edilmesinin ardından yarım saat geciken ilk oturum, Kazakistan Dışişleri Bakanı Kayrat Abdrahmanov’un açılış konuşmasıyla başladı.

PYD TERÖR LİSTESİNE

Kazak Bakanın ardından 14 temsilciden oluşan muhalif heyetin başkanlığını yapan Muhammed Alluş, Astana’ya ‘kan şelalesini’ durdurmak için geldiklerini söyledi. Suriye’de ateşkes sağlanmadığı sürece diğer sorunları tartışmayacaklarının altını çizen Alluş, Hizbullah ve Esad kuşatması altındaki bölgelerde altı yıldır süren insani durumu anlattı. İran güdümlü milis örgütlerin vahşilikte DEAŞ’tan farksız olduğunu belirten muhalif heyetin başkanı, “Esad cuntası ile İran destekli tüm militanlar ülkeden çıkmalıdır” dedi. Akan kanda terör örgütü PYD’nin de rolü olduğunu belirten Alluş, örgütün terör listesine alınmasını talep etti. Suriye’deki ateşkesi güçlendirmek için dünyanın her yerine gitmeye hazır olduklarını ifade eden Alluş ayrıca, ‘zulümsüz bir devlet kurulmasını amaçladıklarını’ kaydetti.

BÜTÜNLÜK VURGUSU

Muhalif heyetin konuşmasından sonra görüşmelere ara verildi. Heyetler salonu terk ederken, verilen arada Suriyeli siyasi muhalifler otelin lobisinde silahlı muhalifler ile görüştü. Heyetin başkanı ilk oturumun ardından yaptığı konuşmada, siyasi çözüm konuşulmadan önce ateşkesin sağlamlaştırılması gerektiğini söyledi. Öte yandan, Astana’da müzakere edilmek üzere Ankara, Moskova ve Tahran yönetimlerinin sunduğu ortak bildiri metni basına sızdı. El Cezire televizyonunun ulaştığı taslakta muhaliflerin Suriye’nin toprak bütünlüğü vurgulandı. Suriye’nin çok dinli ve çok kimlikli sosyal dokusuna dikkat çekilen taslakta, çözümün sadece siyasal düzlemde gerçekleşebileceğinin altı çizildi. Ateşkesin tesisi için üç taraflı bir mekanizmanın kurulması gerektiğinin yer aldığı metinde, Suriye’deki tüm gruplara DEAŞ ve El Nusra’dan ayrılma çağrısı yapıldı. Taslakta ayrıca, silahlı muhaliflerle rejimin 8 Şubat 2017’de Cenevre’de gerçekleştirilecek devam görüşmelerine katılacakları hususu vurgulandı.