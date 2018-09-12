Ateşkesin sağlandığı Trablus'ta 8 gün aradan sonra çatışma sesleri

Trablus'un banliyölerindeki Bevvabe el-Cebs bölgesi ve Uluslararası Mitiga Havaalanı çevresi başta olmak üzere başkentin bazı noktalarından ağır silahlarla çatışma sesleri duyulduğu belirtildi.

Libya el-Ahrar televizyon kanalında emniyet kaynaklarına dayandırılan habere göre, başkentteki Uluslararası Mitiga Havaalanı'na bir süre önce rastgele roket saldırıları düzenlendi.

Haberde saldırıya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.

Havaalanının, sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabında yayımlanan açıklamada ise İskenderiye'den gerçekleştirilen uçuşların, Mitiga Havaalanı yerine Uluslararası Mısrata Havaalanı'na yönlendirildiği bilgisi verildi.

Konuyla ilgili resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı. Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonundan (UNSMIL) bir süre önce yapılan açıklamada, ülkedeki taraflar "kışkırtıcı açıklamalarda bulunmamaları" yönünde uyarılmıştı. Ulusal Mutabakat Hükumetinden (UMH) yapılan açıklamada da Terhune Yedinci Tugayının beyanatlarına işaret edilerek, "bazı medya kuruluşlarında yer verilen, kimi grupların başkent Trablus'a yönelik tehdidinin, imzalanan ateşkes anlaşmasının gerekçesiz bir şekilde ihlal edilmesi anlamına geleceği" belirtilmişti. Başkent Trablus'ta 26 Ağustos'ta başlayan çatışmaların baş aktörü Terhune Yedinci Tugayından yapılan açıklamada ise "Milislerden, suç çetelerinden, kamu malını yakıp yıkan bozgunculardan kurtulma zamanı geldi. Vatana destek ve ülkeyi suç çetelerinden arındırmak için Yedinci Tugaydaki kardeşlerinize kenetlenmeye başlayın." ifadelerine yer verilmişti.

- Trablus'taki çatışmalar

Libya'nın başkenti Trablus, 26 Ağustos'tan bu yana UMH'ye bağlı tugaylar arasında ağır silahların da kullanıldığı çatışmalara sahne oluyordu.

Bu oluşumlardan UMH'ye bağlı olduğu söylenen Terhune Yedinci Tugayı, başkenti milislerden temizlemeye çalıştığını ileri sürerken, çatışmanın diğer tarafları ise söz konusu tugayın, konuşlanma noktaları başta olmak üzere Trablus'ta nüfuz ve ekonomik güç sağlamayı hedeflediğini iddia etmişti.

UMH ise Terhune Yedinci Tugayını geçen nisan ayında feshettiğini ve kendisine bağlı bir grup olmadığını belirtmişti.

Taraflar arasında, 4 Eylül'de BM ara buluculuğunda ateşkes sağlanmış ve hükümet, çatışmalar nedeniyle 78 kişinin öldüğünü, 210 kişinin yaralandığını duyurmuştu.