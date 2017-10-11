Katalonya'daki referandum gerilimi Atina'ya sıçradı

İspanya Katalonya'daki referandum gerilimi, diğer ülkelere de sıçradı.

Bağımsızlık yanlısı anarşistler, Yunanistan'ın başkenti Atina'daki İspanya büyükelçiliğine girdi.

Reuters haber ajansı, anarşistlerin elçilik binası içine bağımsızlık broşürleri attığını bildiriyor.

Elçilik yetkilileri, binaya 20 kadar kişinin girdiğini ve anarşistlerin içeride bir şeyi kırıp dökmeden yalnızca broşür bıraktığını söyledi.

Yunan polisi, olayla ilgili 19 şüpheliyi gözaltına aldı. Söz konusu anarşist grup, Rouvikonas adıyla biliniyor.

İspanya'nın doğusundaki özerk yönetim Katalonya'da dün akşam milletvekilleri bağımsızlık bildirgesini imzalamış ancak bağımsızlık ilanı ertelenmişti. Madrid yönetimi, Katalonya'nın hamlesini kabul etmedi ve sert tepki gösterdi.

1 Ekim'de gerçekleşen tartışmalı referandumda katılım oranı yüzde 42'de kalmış, 'evet' oylarının oranı yüzde 90'ını aşmıştı.