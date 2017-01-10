Atina’da polislere silahlı saldırı
Yunanistan’ın başkenti Atina’da polislere silahlı saldırı gerçekleştirildi. Olayda bir polis yaralanırken, saldırganlar kaçtı.
- İHA
Yunanistan’ın başkenti Atina’da sabah saatlerinde PASOK Partisinin merkez binası önünde polislere silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırganlar, kalaşnikoflarla polis otobüsünü taradı. Olayda bir polis yaralanırken saldırganlar kaçtı. Yerel saatle 06.18’de gerçekleştirilen saldırıyı üstlenen olmadı.
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