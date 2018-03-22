Atlantik Konseyi: 2018´in en önemli beş riskinden dördü Trump´la ilgili Washington merkezli düşünce kuruluşu Atlantik Konseyi 2018 yılında dünyanın en büyük beş jeopolitik riskini öngördü ve bu risklerin dördünün ABD Başkanı Donald Trump hükümetiyle ilişkili olduğunu söyledi.