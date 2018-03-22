Atlantik Konseyi: 2018´in en önemli beş riskinden dördü Trump´la ilgili
Washington merkezli düşünce kuruluşu Atlantik Konseyi 2018 yılında dünyanın en büyük beş jeopolitik riskini öngördü ve bu risklerin dördünün ABD Başkanı Donald Trump hükümetiyle ilişkili olduğunu söyledi.
- DHA
Atlantik Konseyi´nin yayınladığı rapora göre en büyük jeopolitik riskler şöyle;
ABD Başkanı Donald Trump´un 2016 seçimlerinde Rusya ile gizli anlaşma yaptığı iddiaları üzerine süren soruşturmaların başkanlığın "beklenmedik devriyle" sonuçlanması
-Trump hükümetinin alüminyum ve çelik vergileri ardından patlak verebilecek bir ticaret savaşı
-Vladimir Putin´in dördüncü kez başkan seçilmiş olması sonucu çıkabilecek gerilimler
-Mayıs´ta gerçekleşecek tarihi ABD-Kuzey Kore görüşmesi Kore yarımadasında bir savaşı tetiklemesi
-Trump´ın Mayıs ayında İran´la yapılan nükleer anlaşmadan çekilmeye karar vermesi
Atlantik Konseyi CEO´su Fred Kempe bu hafta yayınlanan bir notunda, "Başkan Trump´un ikinci yılının ilk günlerindeki en endişe verici durum, dünya yeni şokları daha zor karşılayacak duruma gelirken, Washington´da siyasi gerilimin artıyor olması" dedi.
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