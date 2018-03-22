Son Dakika Haberleri 22

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Atlantik Konseyi: 2018´in en önemli beş riskinden dördü Trump´la ilgili

Washington merkezli düşünce kuruluşu Atlantik Konseyi 2018 yılında dünyanın en büyük beş jeopolitik riskini öngördü ve bu risklerin dördünün ABD Başkanı Donald Trump hükümetiyle ilişkili olduğunu söyledi.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Atlantik Konseyi´nin yayınladığı rapora göre en büyük jeopolitik riskler şöyle;
 
ABD Başkanı Donald Trump´un 2016 seçimlerinde Rusya ile gizli anlaşma yaptığı iddiaları üzerine süren soruşturmaların başkanlığın "beklenmedik devriyle" sonuçlanması
 
-Trump hükümetinin alüminyum ve çelik vergileri ardından patlak verebilecek bir ticaret savaşı
 
 
-Vladimir Putin´in dördüncü kez başkan seçilmiş olması sonucu çıkabilecek gerilimler
 
 
-Mayıs´ta gerçekleşecek tarihi ABD-Kuzey Kore görüşmesi Kore yarımadasında bir savaşı tetiklemesi
 
 
-Trump´ın Mayıs ayında İran´la yapılan nükleer anlaşmadan çekilmeye karar vermesi
 
Atlantik Konseyi CEO´su Fred Kempe bu hafta yayınlanan bir notunda, "Başkan Trump´un ikinci yılının ilk günlerindeki en endişe verici durum, dünya yeni şokları daha zor karşılayacak duruma gelirken, Washington´da siyasi gerilimin artıyor olması" dedi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı´ndan geçti

Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı´ndan geçti

Sosyal medyada en çok paylaşılan fotoğraflar

Sosyal medyada en çok paylaşılan fotoğraflar

2'nci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel Afrin'de

2'nci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel Afrin'de

Ürettiği çelik yeleği üzerinde denedi! İşte sonuç...

Ürettiği çelik yeleği üzerinde denedi! İşte sonuç...

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA