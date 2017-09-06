Atlantik'te kırmızı alarm: Saatte 300 km hızla esen yıkım ABD'nin kapısında!

ABD'nin Teksas eyaletini vuran Harvey Kasırgası'nın ardından, bu kez de Irma Kasırgası için alarm verildi. Beşinci kategori kasırga olarak kabul edilen felaket, Karayipler'i etkisi altına alırken, bölgede bulunan adalarda saatte 295 kilometre hıza ulaşan rüzgar büyük yıkıma yol açtı.

Atlantik üzerinde son 10 yılda görülen en güçlü kasırga olan Irma, önce Karayipler'deki Antigua ve Barbuda'yı ardından da Fransa toprağı olarak kabul edilen Saint Martin ve Saint Barts'ı vurdu.

Fransa İçişleri Bakanı Gerard Collomb, St Martin adasındaki dört çok sağlam binanın kasırga nedeniyle yıkıldığını açıkladı.

Irma Kasırgası'nın vurduğu bölgelerde yaşanan can kayıpları ile ilgili ise henüz bir bilgi bulunmuyor. Fransa İçişleri Bakanlığı, kurtarma çalışmaları için bölgeye üç acil durum ekibinin yönlendirildiğini açıkladı.

Popüler tatil destinasyonları olarak bilinen adalarda, havaalanlarının kapatıldığı ve insanların toplu olarak sığınaklara alındığı ifade edildi.

Irma Kasırgası'nın mevcut en yüksek seviye olan beşinci kategori kasırga olduğu belirtildi. Beşinci kategori kasırgada, rüzgarın hızının saatte 300 kilometreye kadar ulaşacağı ve birçok binanın yıkılacağı öngörülüyor.

FLORIDA'DA OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLDİ

Irma Kasırgası'nın Karayiplerin ardından Porto Riko ve Dominik Cumhuriyeti yönüne ilerlemesi, haftasonu ise ABD'nin Florida eyaletine ulaşması bekleniyor.

ABD'nin Florida eyaletinde İrma kasırgasına karşı Florida Valisi Rick Scott'un olağanüstü hal ilan etmesinin ardından yaptığı çağrıda, "Güvenli yerlere gidin. Evinizi yeniden inşa edebiliriz. Ancak hayatınızı yeniden inşa edemiyoruz"dedi.

Scott, "Teksas'ta yaşanan Harvey kasırgasından daha kötü olabilir" uyarısında bulunarak yaşanması muhtemel su taşkınlarına karşı vatandaşların dikkatli olmalarını istedi.

Florida'nın Key West bölgesinde kasırgayla birlikte gelecek aşırı yağışlar nedeniyle toprak kayması beklendiği ve bu nedenle bölgeden tahliyelerin başladığı belirtildi.

SU SEVİYESİ 3,8 METRE ARTABİLİR

Kasırganın kuzeyde ulaşabileceği bazı bölgelerde metrekareye 30 santimetre yağmur düşebileceği, hatta bazı yerlerde su seviyesinin normalin 3,8 metre üzerine çıkabileceği belirtilirken yetkililer, kasırganın ABD anakarası üzerinden geçip geçmeyeceğini tahmin etmekte güçlük çekiyor.

Geçen hafta ABD'nin Teksas eyaletini etkisi altına alan Harvey Kasırgası'nda 66 kişi yaşamını yitirmişti.

Yüz binlerce kişinin elektriksiz kaldığı, köprüler ve yolların hasar gördüğü kasırgada tahmini zararın 150 milyar dolar olduğu ifade ediliyor.