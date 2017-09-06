Avrupa Adalet Divanı Macaristan ve Slovakya'nın kota itirazını reddetti
Avrupa Adalet Divanı, Macaristan ve Slovakya'nın sığınmacıların Avrupa Birliği'ne üye ülkeler arasında kota sistemiyle dağıtılmasına itirazını reddetti.
- AA
Avrupa Adalet Divanı, Macaristan ve Slovakya'nın sığınmacıların Avrupa Birliği'ne üye ülkeler arasında kota sistemiyle dağıtılmasına itirazını reddetti.
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