Avrupa Adalet Divanı Uber'in uygulama değil, ulaşım şirketi olduğu kararı aldı

Merkezi Lüksemburg'ta bulunan, Avrupa Birliği'nin (AB) en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı, Uber şirketine karşı açılan davayı karara bağladı.

Kararda, "Uber'in profesyonel olmayan sürücülerle bireyler arasında sağladığı bağlantı ulaşım alanındaki hizmetlere girer. Bu nedenle bu hizmetin sağlanmasına ilişkin koşulları üye ülkeler düzenleyebilir." ifadesi kullanıldı.

Emsal teşkil edecek kararla, Uber'in, AB üyesi 28 ülkede faaliyet gösterebilmesi için yetkili yerel makamlardan taksi şirketleri gibi izinler alması ve bu ülkelerdeki düzenlemelere uyması gerekecek.

- Dava geçmişi

Uber'e yönelik davayı 2014 yılında İspanya’nın Barcelona kentinde Elite Taxi açmıştı. Elite Taxi, Uber'in bir taşıma şirketi olarak kabul edilmesini, bu nedenle şirketin ülkedeki hukuki düzenlemelerle uyumlu olarak gerekli lisans ve izinleri alması gerektiğini iddia etmişti.

Uber, mahkemeye, sadece sürücülerle yolcular arasında ara buluculuk yapan bir uygulama olduğunu bildirmişti.

Uber, akıllı telefonlara kurulan uygulama ile sürücüler ve seyahat edecek kişileri buluşturuyor. Elden ele bir nakit transferi olmayan sistem, taksilerden daha uygun fiyatlarla ulaşım imkanı sağlıyor.