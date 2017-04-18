Avusturya gazetesi Heute: Erdoğan'ın yeni başkenti Viyana
Avusturya'da Heute gazetesi, başkent Viyana'da yüzde 74 evet çıkmasını 'Erdoğan'ın yeni başkenti Viyana' şeklinde manşetine taşıdı.
Avusturya'nın günlük gazetesi Heute, anayasa referandumunun sonuçlarını ilginç bir yorumla manşetten verdi.
ERDOĞAN'IN YENİ BAŞKENTİ
Ankara'da ve Viyana'da çıkan evet oylarını karşılaştıran gazete büyük puntolarla "Viyana Erdoğan'ın Yeni Başkenti: Viyana: %74,6 - Ankara: %48,9" başlığını attı. Viyana'da yüzde 74 evet oyunun çıktığını, buna karşın Ankara'da yüzde 48 evet çıktığını belirten gazetenin manşeti şu şekilde;
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