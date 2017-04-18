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Avusturya gazetesi Heute: Erdoğan'ın yeni başkenti Viyana

Avusturya'da Heute gazetesi, başkent Viyana'da yüzde 74 evet çıkmasını 'Erdoğan'ın yeni başkenti Viyana' şeklinde manşetine taşıdı.

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Avusturya'nın günlük gazetesi Heute, anayasa referandumunun sonuçlarını ilginç bir yorumla manşetten verdi.
 
ERDOĞAN'IN YENİ BAŞKENTİ
 
Ankara'da ve Viyana'da çıkan evet oylarını karşılaştıran gazete büyük puntolarla "Viyana Erdoğan'ın Yeni Başkenti: Viyana: %74,6 - Ankara: %48,9" başlığını attı. Viyana'da yüzde 74 evet oyunun çıktığını, buna karşın Ankara'da yüzde 48 evet çıktığını belirten gazetenin manşeti şu şekilde;

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