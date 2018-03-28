Avrupa Birliği, 'askeri Schengen' bölgesi oluşturuyor

Askeri ekipman ve birliklerin bir AB ülkesinden diğerine geçişlerde çok sayıda bürokratik işleme tabi olması ve askeri hareketliği kolaylaştıracak altyapı eksikliği üzerine harekete geçen AB Komisyonu, kontrolsüz serbest dolaşıma olanak sağlayan Schengen sistemini askeri alana uyarlama amaçlı önerilerde bulundu.



Üç ayaklı bir yaklaşıma dayanan uygulamada, askeri hareketliliği kısıtlayan fiziki, yasal ve prosedürle ilgili engellerin ortadan kaldırılması hedefleniyor.



AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Birlik içindeki askeri hareketliliğin kolaylaştırılması sayesinde krizlerin daha etkili şekilde önlenmesinin ve zorluklar karşısında daha hızlı hareket edilmesinin sağlanacağını söyledi.



‘Askeri Schengen’ fikrinin hayata geçirilebilmesi için NATO ile AB arasında tam işbirliği gerekiyor. Öneriler hayata geçirildiğinde askeri birlik ve ekipmanlar, bir AB ülkesinden diğerine ya da sınır bölgelerine şu ankinden çok daha hızlı ulaşacak.



‘Askeri Schengen’ fikrinde Rusya’nın son yıllardaki askeri faaliyetleri ve tehdit olma potansiyelinin yükselmesi etkili oldu. Uygulama NATO’nun da talepleri arasında yer alıyor.



Komisyon tarafından açıklanan önerilerin hayata geçirilmesi için üç ayaklı bir yaklaşım izlenecek. Öncelikle AB ülkeleri askeri ihtiyaç ve gerekliler ile bunlara bağlı altyapı gereksinimlerini belirleyecek. Bunun ardından bu talepler doğrultusunda öncelikli altyapı projeleri listesi oluşturulacak. Son aşamada ise gümrük işlemleri ve bürokratik işlemler en aza indirilecek, yasal düzenlemeler uyumlu hale getirilecek.

(Hürriyet)