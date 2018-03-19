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Avrupa Birliği ile İngiltere, Brexit için anlaşmaya vardı

Avrupa Birliği ile İngiltere'nin, Brexit sonrası 2 yıllık geçiş süreci konusunda anlaşmaya vardığı belirtildi

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Wall Street Journal'in haberine göre Avrupa Birliği ile İngiltere, Brexit sonrası geçiş süreci için anlaşmaya vardı.
 
Mart 2019'da İngiltere'nin AB'den ayrılmasını öngören anlaşmaya göre, Birleşik Krallık 2020 sonuna kadar AB kurallarına ve Avrupa Adalet Divanı yargısına bağlı kalacak.
 
Habere göre, masada çözümsüz kalan tek konu ise İrlanda sınırı oldu.
 
Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için yasal olarak onaylanması ve Avrupa Parlamentosu'ndan geçmesi gerekiyor.
 
Ayrıntılar geliyor...

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