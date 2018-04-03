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Avrupa genelinde yaklaşık 15 bin uçuş ertelenebilir

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı tarafından, teknik bir sorun nedeniyle Avrupa genelinde bugün yaklaşık 15 bin uçuşun ertelenebileceği uyarısında bulunuldu.

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Brüksel merkezli Teşkilattan yapılan yazılı açıklamada, teknik bir arıza nedeniyle sabah yerel saatle 10.26 (TSİ 11.26) sonrasında işlenen uçuş bilgilerinin kaybolduğu, bu nedenle hava aracı işleticilerinin bu bilgileri tekrar sağlamaları için talepte bulunulduğu ifade edildi.

Teknik sorunun bugün akşam saatlerine kadar çözülmesi için yoğun çalışmalar yürütüldüğü belirtilerek, "Bugün Avrupa genelinde 29 bin 500 uçuşun gerçekleşmesi planlanıyordu ancak sistemdeki sorun nedeniyle bu uçuşların yarısının ertelenebileceğini öngörüyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, teknik sorunun herhangi bir güvenlik zaafiyeti oluşturmadığı kaydedildi.

 

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