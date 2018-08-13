Son Dakika Haberleri 13

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İran Atom Enerjisi Kurumu sözcüsü Behruz Kemalvendi: Avrupa İran için ABD'yi karşısına almaz

İran Atom Enerjisi Kurumu sözcüsü Behruz Kemalvendi, Avrupa'nın İran konusunda ABD'yi karşısına almayacağını belirtti.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 1
  • 0
  • 0
x

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı İSNA'ya konuşan Kemalvendi, Avrupa'nın mevcut düzen içinde İran'ı ABD karşısında koruma kapasitesinin olmadığını dile getirdi.      
 
Kemalvendi, "Avrupa, ABD karşısında çeşitli politikalar oluşturabilir ancak İran konusunda ABD ile karşı karşıya gelmez." dedi.      
 
Avrupa'nın İran ile çalışmak istediğini bildiklerini kaydeden Kemalvendi, ABD'nin bankacılık, sanat ve teknoloji konusunda üstlendiği role atıf yaparak, Avrupa'nın bu güç karşısında çatışmadan kaçınacağını söyledi.      
 
Nükleer anlaşmanın geleceğiyle ilgili düşüncelerini de paylaşan Kemalvendi, "ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesi Avrupa ile aralarında bir sürtüşmenin yaşanmasına neden oldu. Şu an için nükleer anlaşmada kalmak, kalmamaktan daha iyidir." diye konuştu.      
 
Kemalvendi, ambargoların olumsuz etkisinin görmezden gelinemeyeceğini belirterek, İran'ın nükleer anlaşmadan çekilmesi halinde elde ettiği bazı kazanımları da kaybedeceğini ifade etti.   

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kabe-i Şerif´in kapısını açmak isteyen şahıs tutuklandı

Kabe-i Şerif´in kapısını açmak isteyen şahıs tutuklandı

Dikenli incirin faydaları nelerdir?

Dikenli incirin faydaları nelerdir?

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Hurda Otomobiller Yarıştı

Hurda Otomobiller Yarıştı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA