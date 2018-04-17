Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Jagland: Rusya ile AB arasında gözle görülür bir gerilim var

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Jagland, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'deki temasları kapsamında Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Marija Pejcinovic Buric ile görüştü.

Jagland, bakanlıktaki görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Hırvatistan Meclisini, İstanbul Sözleşmesi'ni oy çokluğuyla onaylamasından dolayı tebrik ederek meclisin sözleşme hakkında çıkan tüm yanlış anlaşılmaları bir yana bırakarak oyladığına dikkati çekti.

İstanbul Sözleşmesi'nin aynı cinsiyet evliliği veya üçüncü bir cinsiyeti kesinlikle kapsamadığını vurgulayan Jagland, "Sözleşme, Avrupa kıtasını ve hatta dünyayı yakından ilgilendiren bir sorunla ilgili. O da kadınlara karşı yapılan ve aile içindeki şiddet. Hırvatistan'ın bu mücadelemizde yanımızda olmasından da ayrıca mutluyum." ifadelerini kullandı.

Jagland, Hırvatistan'ın yolsuzlukla mücadele ve azınlık haklarının korunması konularında son derece iyi işler yaptığına işaret ederek özellikle Avrupa'da aşırıcılık ve milliyetçi söylemlere varan azınlık sorununda Hırvatistan'ın gösterdiği özenden memnuniyet duyduklarını söyledi.

Rusya-AB ilişkilerini de değerlendiren Jagland, şunları kaydetti:

"Rusya ile AB arasında gözle görülür bir gerilim var. Bu, ister istemez AB'nin çalışmalarını da etkiliyor. Avrupa Konseyi olarak bu gerilimin etkilerinden uzak durmaya çalışıyoruz, zira bizim yetkilerimiz farklı. Bizim yetkilerimiz insan haklarını korumak. Rusya'nın bunların dışında tutulması ve 45 milyon insanın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinden faydalanamaması olumsuz sonuçlar doğurabilir. Bu, hem Avrupa hem de Rusya için iyi olmaz."

Jagland, Almanya tarafından yapılan "Rusya'yı şeytanlaştırmayalım" açıklamasını desteklediğini ifade ederek "Rusya ile AB'nin ilişkileri var ve bunu devam ettirmeliyiz. Gerginliğin üzerine gidilmemesi gerektiği kanaatindeyim." dedi.

- "Hırvatistan'ı uluslararası alanda görünür kılmayı hedefliyoruz"

Buric de Hırvatistan'ın Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi dönem başkanlığını devralmasına bir ay kala ülkeyi ziyaret eden Jagland'a teşekkür ederek dönem başkanlığının Hırvatistan için onur verici bir görev olacağını söyledi.

Hırvatistan'ın 1996 yılında Avrupa Konseyine üye olduğunu anımsatan Buric, Hırvatistan'ın üyeliğinin 22. yılında dönem başkanlığını devralacağını aktardı.

Dönem başkanlığı boyunca yolsuzlukla mücadele, azınlık hakları ve kültür mirasının koruma altına alınması gibi konulara odaklanacaklarını belirten Buric, "6 ay boyunca görevimizi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışacağız. Hırvatistan'ı uluslararası alanda daha görünür kılmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Jagland, Zagreb'deki temasları kapsamında ayrıca Başbakan Andrej Plenkovic ve Adalet Bakanı Drazen Bosnjakovic ile ayrı ayrı görüştü.