Avrupa Parlamentosu'nun yeni başkanı belli oldu
Avrupa Parlamentosu'nun yeni başkanı Hıristiyan demokratların çatı yapılanması Avrupa Halk Partisi'nin adayı İtalyan Antonio Tajani oldu.
- İHA
Avrupa Parlamentosu başkanlık seçimleri sonuçladı. Başkanlık yarışını Avrupa Halk Partisi adayı Antonio Tajani kazandı. Son derece çekişmeli geçen seçimde süreç sonuna kadar işledi. Dördüncü turda basit çoğunluk gerekiyordu. Sürecin bu aşamaya gelmesi ise yeni başkanın meşrutiyetinin zedelendiği şeklinde yorumlanıyor.
63 yaşındaki Tajani birçok konuda eleştirileriliyor. 2010-2014 yılları arasında Avrupa Komisyonu’nun sanayiden sorumlu üyesi olarak görev yapan Tajani'nin otomobil endüstrisine yakınlığı bazı çevreleri rahatsız ediyor. Ayrıca Tajani, Silvio Berlusconi’ye yakınlığı ile biliniyor.
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