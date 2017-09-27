Avrupa Polis Teşkilatından siber saldırı raporu

Europol Müdürü Wainwright yaptığı yazılı açıklamada, teşkilatın hazırladığı 2017 Organize Siber Suç Örgütleri Raporuna göre, bu yıl dünya genelinde milyonlarca kişiye zarar veren "WannaCry" gibi kötü amaçlı yazılımların etkilerinin siber saldırı tehditlerini başka bir boyuta taşıdığını belirtti.

Wainwright açıklamasında, "Europol ve diğer polis teşkilatlarının büyük önlemler almalarına rağmen bankaların ve büyük şirketlerin daha önce görülmemiş bir siber saldırıya maruz kalması, alınan önlemlerin yetersiz olduğunu gösteriyor." ifadesine yer vererek, hükümetlerin bu konuyla mücadeleye daha çok kaynak ayırması gerektiğini vurguladı.

Geçen mayıs ayında, dünya çapında bilgisayar ağlarını etkileyerek çok sayıda ülkede kurumsal hizmetleri felç eden WannaCry yazılımı, bulaştıktan sonra kilitlediği bilgisayarlara bir mesaj gönderiyor ve talep edilen bedelin ödenmemesi halinde tüm verileri silmekle tehdit ediyordu.