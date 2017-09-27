Son Dakika Haberleri E-gazete 27Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Avrupa Polis Teşkilatından siber saldırı raporu

Avrupa Polis Teşkilatı (Europol) Müdürü Rob Wainwright, tüm dünyayı tehdit eden siber saldırıların başka bir boyut kazandığını bildirdi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Europol Müdürü Wainwright yaptığı yazılı açıklamada, teşkilatın hazırladığı 2017 Organize Siber Suç Örgütleri Raporuna göre, bu yıl dünya genelinde milyonlarca kişiye zarar veren "WannaCry" gibi kötü amaçlı yazılımların etkilerinin siber saldırı tehditlerini başka bir boyuta taşıdığını belirtti.

Wainwright açıklamasında, "Europol ve diğer polis teşkilatlarının büyük önlemler almalarına rağmen bankaların ve büyük şirketlerin daha önce görülmemiş bir siber saldırıya maruz kalması, alınan önlemlerin yetersiz olduğunu gösteriyor." ifadesine yer vererek, hükümetlerin bu konuyla mücadeleye daha çok kaynak ayırması gerektiğini vurguladı.

Geçen mayıs ayında, dünya çapında bilgisayar ağlarını etkileyerek çok sayıda ülkede kurumsal hizmetleri felç eden WannaCry yazılımı, bulaştıktan sonra kilitlediği bilgisayarlara bir mesaj gönderiyor ve talep edilen bedelin ödenmemesi halinde tüm verileri silmekle tehdit ediyordu.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Lüks cipli şehir eşkiyaları beyzbol sopasıyla belediye temizlik işçisini böyle dövdü

Lüks cipli şehir eşkiyaları beyzbol sopasıyla belediye temizlik işçisini böyle dövdü

Bu çizimde kaç bacak görüyorsunuz?

Bu çizimde kaç bacak görüyorsunuz?

İki kıta böyle ayrılıyor

İki kıta böyle ayrılıyor

Müthiş değişim! Tam 20 yıl uğraştı...

Müthiş değişim! Tam 20 yıl uğraştı...

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA