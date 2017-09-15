Avrupa Rohingya Konseyi Başkanı Dr. Kyaw: Bu durum artık bir soykırım haline dönüştü

Avrupa Rohingya Konseyi (ERC) Başkanı Dr. Hla Kyaw, Arakanlı Müslümanlara ilişkin, "Bu durum artık bir soykırım haline dönüştü. BM başta olmak üzere dünya devletleri Arakan'da yaşanan bu zulme 'dur' demelidir" dedi.

Myanmar'daki Arakanlı Müslümanların temsilcileri, Ankara'da bir araya geldi.

ERC Başkanı Dr. Hla Kyaw ile konsey üyesi Muhammed İbrahim, İslam Ülkeleri Akademisyen ve Yazarlar Birliği'nin (AYBİR) ev sahipliğinde Kabakçı Konağı Kültür ve Sanat Evi'nde, Arakanlı Müslümanlarının sorunlarının ele alındığı toplantıya katıldı.

AYBİR Başkanı Prof. Dr. Yusuf Balcı, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) Arakanlı Müslümanların durumuna sessiz kalmaması gerektiğini, başta insani yardım olmak üzere buradaki Müslümanların haklarını koruyucu tedbirler almasının zaruri olduğunu söyledi.

ERC Başkanı Dr. Kyaw da Arakanlı Müslümanların 1970'ten beri Myanmar askerlerinin ve radikal Budistlerin zulmüne maruz kaldıklarını ifade ederek "Bu durum artık bir soykırım haline dönüştü. Birleşmiş Milletler (BM) başta olmak üzere dünya devletleri Arakan'da yaşanan bu zulme 'dur' demelidir." şeklinde konuştu.

Uluslararası toplumun Arakan'da yaşananlara karşı yeterli tepkiyi göstermediğine işaret eden Kyaw, Myanmar devletinin Müslümanlara karşı Batılı devletlerin izlediğine benzer bir politika izlediğini, ABD başta olmak üzere Batılı devletlerin bu konuda iki yüzlü davrandığını kaydetti.

Türkiye hariç hiçbir devletin ciddi bir şekilde kendilerine yardım etmediğini dile getiren Kyaw, katliama müdahale edilmediği takdirde Arakan'da hiçbir Müslümanın sağ kalamayacağını, Myanmar yönetiminin "Sağlıklı Rohingya kötü Rohingyadır" politikasıyla hareket ettiğini söyledi.

Arakanlı Müslümanların Myanmar'da hastanelere dahi gidemediğini, gittikleri takdirde orada öldürüleceğini anlatan Kyaw, "Hiçbir insanımız okula gidemiyor, üniversiteyi bitirenlerimiz hiç yok. Ders verecek öğretmenimiz bulunmuyor, yaşadıklarımızı dünyaya anlatacak gazetecilerimiz bile yok." diye konuştu.

Arakanlı Müslümanların Türkiye'nin yaptığı yardımlarla yaşamlarını sürdürdüğüne değinen Kyaw, Türkiye'nin kendilerine gösterdiği desteği tarih boyunca unutmayacaklarını vurguladı.

Öte yandan ERC Konsey Üyesi İbrahim, Türkiye'nin Müslümanları her zaman koruduğunu, daima mazlumların yanında yer aldığını ve Arakanlı Müslümanların yardımına koşan tek ülke olduğunu belirtti.

Arakan'da yaşanan zulümlerle ilgili Almanya'da bir miting düzenlediklerini ve mitingde de en önde Türk vatandaşlarının yer aldığını dile getiren İbrahim, Türk halkının bu sebeplerden dolayı Arakanlı Müslümanların tek umudu haline geldiğini vurguladı.