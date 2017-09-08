Avrupa Türkiye’yi kaybetmek istemiyor

Terör örgütü PKK/PYD ile FETÖ’ye kucak açan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerinden Türkiye düşmanlığını seçim propagandasına alet eden Berlin yönetimi, Avrupa Birliği’nde (AB) aradığı desteği bulamadı. Almanya’da 24 Eylül’de gerçekleştirilecek genel seçimler öncesi AB üyesi ülkelere Ankara’ya karşı tutumunu sertleştirme çağrısı yapan Başbakan Angela Merkel’in mesajı Avrupa’da karşılık bulmadı. Estonya’nın başkenti Tallin’de düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Gayrıresmi Toplantısı’na katılan Dışişleri Bakanları, toplantı öncesinde gazetecilere yaptıkları açıklamalarda Türkiye’nin stratejik ve ticari önemine değinerek Berlin’i takip etmeyeceklerini bildirdi.

‘ÖNEMLİ MÜTTEFİK’

Konu hakkında konuşan İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Türkiye’nin AB’den uzaklaştırılmaması gerektiğini belirterek, “Türkiye çok büyük ve hepimiz için stratejik olarak çok önemli bir ülke” dedi. Ankara’nın çok zor bir süreçten geçtiğinin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurgulayan Johnson, ilişkilerin ilerlemesi için çaba sarf etmek gerektiğini bildirdi. Basına açıklama yapan Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto da Türkiye’nin ekonomik gücüne dikkat çekerek stratejik olarak AB’nin önemli bir müttefiki olduğunu söyledi. “Türkiye ekonomisi çok hızlı bir şekilde güçleniyor. Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri” diyen Szijjarto, Ankara-Brüksel arasındaki sığınmacı mutabakatının hala çok olumlu sonuçlar verdiğini ve stratejik ortaklığın Avrupa’nın çıkarına olduğunu kaydetti.

‘İLİŞKİLER DEVAM ETMELİ’

Türkiye ile diyalog kanalının açık tutulması ve AB üyeliği sürecinin devam etmesi gerektiğine değinen İrlanda Dışişleri Simon Coveney de “İyi ilişkiler inşa etmeye çalışmalıyız” diye konuştu. İsveç Dışişleri Bakan Margot Wallström Tallinn’deki toplantıyı ‘Ankara yönetimini dinlemek için iyi bir fırsat’ olarak nitelendirirken, Belçika Dışişleri Bakanı Didier Reynders ise Türkiye-AB ilişkilerinin zor bir süreçten geçtiğini ifade etti. Reynders ayrıca taraflar sığınmacı sorunu ve terörle mücadele alanında iş birliğinin sürdüğünün altını çizdi.

MERKEL İNAT EDİYOR

Öte yandan, AB üyesi ülkelerin Türkiye’nin yanında yer aldığını gösteren açıklamalarına rağmen Almanya, üyelik müzakerelerine ilişkin ortak tutum alınması çağrısını yineledi. Basına konuşan Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, “Zaten fiilen müzakereler durmuş vaziyette. Yeni fasılların açılması da ufukta görünmüyor. Alman hükümeti için AB’nin ortak bir tutum belirlemesi önemli” dedi.

Bakan Çelik’ten radikalleşme uyarısı

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, AB toplantısında “Türkiye ile müzakereler askıya alınsın ya da kesilsin” şeklindeki açıklamaların bile esasında radikalleşmeye verilmiş en büyük destek olduğunu söyledi. Estonya’da düzenlenen Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısının ardından Türk elçiliğinde konuşan Çelik, Almanya’nın Türkiye ile üyelik müzakerelerinin durdurulmasına ilişkin açıklamalarına yanıt verdi. AB üyeliğinin stratejik bir hedef olduğunu vurgulayan Çelik, “Birilerinin Türkiye ile müzakereler askıya alınsın ya da kesilsin şeklindeki sözlerinin bile esasında radikalleşmeye verilmiş en büyük destek. Bu irrasyonel açıklamaları duymaktan bıktık” dedi.