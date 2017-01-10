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Yeni Moda: Hitler'e rağbet

Yapılan yeni bir araştırmanın sonucuna göre Avrupa genelinde yükselişe geçen ırkçı hareketler Almanya'da da büyük karşılık bulmaya başladı.

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Yazarı Adolf Hitler olan "Mein Kampf" kitabının eleştirel olarak tekrar yazılmış versiyonu Almanya'da en çok satılanlar listesinde ilk sıralara yerleşti. Elde edilen verilere göre genç ve orta yaşlı bireylerin ilgisini çektiği belirtilen kitabın satış oranlarının beklenenin çok üstüne çıktığı ifade ediliyor.

Bir sene öncesine kadar yasaklı kitaplar arasında sayılan, nasyonal sosyalizmin kurucusu ve Nazi Almanya'sının baş aktörü olan Hitler'in propaganda kitabı "Mein Kampf" eleştirel biçimde tekrar yazıldıktan sonra geçtiğimiz sene satışa sunulmuştu.

 

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