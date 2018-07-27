Avrupa'da sıcaklar gün geçtikçe bunaltıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ülkedeki 25 kentte “turuncu alarm” ilan ederken, Auxerre kentinde bugün sıcaklığın 39 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor.

İNGİLTERE

Bu zamana kadarki en yoğun sıcaklığı yaşıyan İngiltere'de bazı bölgelerin 38,5 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. Meteoroloji kayıtlarının tutulduğu zamandan bu zamana kadar İngiltere en yüksek sıcaklığı 2003'te 38 derece ile görmüştü. Sıcaklığın olacağı bazı bölgelerde bu geceden itbaren fırtına ve yağışa bırakması bekleniyor. Öte yanda İngiliz parlamentosunun Çevre Teftiş Komisyonu dün bir rapor yayımlayarak, hükümetlerin gereken önlemleri almaması durumunda ülkede aşırı sıcaklara bağlı ölümlerin 35 yıl içinde 3 kat artarak yılda 7 bine yükseleceği uyarısında bulundu. İngiltere’de sıcaklık rekorunun kırıldığı 2003’te 10 gün içinde 2 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.

BELÇİKA

Normalde serin ve yağmurlu geçen yaz ayları bu yaz yerini aşırı sıcaklara bıraktı. Dün 34 derece sıcaklığı gören Brüksel 2006'dan bu yana en yüksek sıcaklığı görmüş oldu. Bugün havanın 37 derece sıcaklığa kadar yükselmesi beklenen Belçika'da akşam saatlerinde ise yağmur ve fırtına bekleniyor.

HOLLANDA

Hollanda ise son 100 yılın en sıcak günlerini 38,2 derece ile dün yaşadı. Hollanda’da tarihin en yüksek iki sıcak dönemi 27 Haziran 1947’de 38,4 ve 23 Ağustos 1944’te de 38,6 derece olarak ölçülmüştü.

İSVEÇ

Kuzey Avrupa ülkesi olan İsveç'te de son 66 yılın en sıcak havası yaşandı. Sıcaklık dün ve bugün Skone bölgesindeki Hestveda kentinde 35 dereceye kadar yükseldi. Başkent Stockholm'de de sıcaklık 34 dereceye kadar çıkarken, göl ve denize gidemeyenlerin havuz, park ve gölgeliklerde serinlemeye çalıştığı görüldü.