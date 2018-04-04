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Avrupa'daki Eurocontrol arızası giderildi

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (Eurocontrol), Avrupa'da gün içinde pek çok uçuşun gecikmesine neden olan teknik arızanın giderildiğini bildirdi.

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Avrupa hava sahası trafiğini kontrol eden Brüksel merkezli Eurocontrol, sisteminde yaşanan arızaya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, yolculara ve havayolu şirketlerine yaşatılan rahatsızlıktan çok üzüntü duyulduğu, Eurocontrol sisteminin akşam saatlerinde normal çalışmaya başladığı kaydedildi.

Bir önceki kesintinin 2001 yılında yaşandığı anımsatılan açıklamada, Eurocontrol sisteminin günlük 36 bin uçuşu yönettiği belirtildi.

Eurocontrol, gün içerisinde teknik bir arıza nedeniyle işlenen uçuş bilgilerinin kaybolduğu, bu nedenle 15 bin uçuşta gecikme yaşanabileceği uyarısı yapmıştı.

 

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