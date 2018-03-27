Avustralya da iki Rus diplomatı sınır dışı edecek
Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull, ülkesinde görev yapan iki Rus diplomattan 7 gün içinde Avustralya'yı terke etmelerini istediklerini açıkladı.
- AA
Başbakan Turnbull, İngiltere'nin Salisbury kentinde eski Rus ajanı Sergey Skripal ile kızı Yulia'nın zehirlenmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Turnbull, Dışişleri Bakanı Julie Bishop ile yaptığı ortak açıklamada, kimlikleri hakkında bilgi vermediği iki Rus diplomattan 7 gün içinde ülkeyi terk etmelerini istediklerini söyledi.
Sınır dışı kararını müttefikleri ile dayanışmayı göstermek için aldıklarını belirten Turnbull, zehirlenme olayını "Birleşik Krallık'ın egemenlik haklarına doğrudan saldırı" olarak tanımladıklarını ve kınadıklarını söyledi.
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