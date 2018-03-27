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Avustralya da iki Rus diplomatı sınır dışı edecek

Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull, ülkesinde görev yapan iki Rus diplomattan 7 gün içinde Avustralya'yı terke etmelerini istediklerini açıkladı.

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Başbakan Turnbull, İngiltere'nin Salisbury kentinde eski Rus ajanı  Sergey Skripal ile kızı Yulia'nın zehirlenmesiyle ilgili değerlendirmelerde  bulundu.
 
Turnbull, Dışişleri Bakanı Julie Bishop ile yaptığı ortak açıklamada,  kimlikleri hakkında bilgi vermediği iki Rus diplomattan 7 gün içinde ülkeyi terk  etmelerini istediklerini söyledi.
 
Sınır dışı kararını müttefikleri ile dayanışmayı göstermek için  aldıklarını belirten Turnbull, zehirlenme olayını "Birleşik Krallık'ın egemenlik  haklarına doğrudan saldırı" olarak tanımladıklarını ve kınadıklarını söyledi.

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