Avustralya Başbakanı Turnbull, Vietnam ile stratejik ortaklık anlaşması imzaladıklarını açıkladı

Hafta sonunda Sydney’de yapılacak Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Zirvesi öncesinde ülkesini ziyaret eden Vietnam Başbakanı Nguyen Xuan Phuc ve eşini başkent Canberra’da resmi törenle karşılayan Avustralya Başbakanı Turnbull, iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirecek stratejik ortaklık anlaşmasına imza attıklarını açıkladı.

Başbakanlığın resmi sayfasından yazılı açıklamada Turnbull, yeni anlaşmanın iki ülke arasında savunma, güvenlik, ticaret, yatırım, kalkınma ve turizm bağlantılarını derinleştirmeyi amaçladığını bildirdi.

Anlaşma uyarınca her yıl dışişleri ve savunma bakanlarının ikili görüşmelerde bulunmasının yanı sıra bakanlık düzeyinde ekonomik toplantıların da gerçekleştirileceğini vurgulayan Turnbull, ‘‘Avustralya ve Vietnam, yeni stratejik ortaklar olarak güvenli, açık ve müreffeh bir bölgenin vizyonunu gerçekleştirmek için birlikte çalışmaya karar verdiler.’’ değerlendirmesinde bulundu.

İki ülke arasında 11 miyar dolarlık ticaret hacmi bulunduğunu ve her iki ülkenin de Trans-Pasifik Ortaklığı (TPP 11) üyesi olduğunu hatırlatan Turnbull, ‘‘Önümüzdeki ASEAN-Avustralya Özel Zirvesi de dahil olmak üzere, ortak refahımız ve güvenliğimiz için çalışacağız.’’ ifadelerini kullandı.

Ayrıca Avustralya ile Vietnam arasında mesleki eğitim ve öğretimin geliştirilmesini sağlayacak bir başka anlaşmanın da imzalandığı belirtildi.