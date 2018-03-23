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Avustralya’da 150 balina karaya vurdu

Avustralya'da 150 kısa kanatlı pilot balinanın karaya vurduğu bildirildi.

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Biyoçeşitlilik, Koruma ve Gezi Bölümünce (DBCA) yapılan açıklamada, sabah saatlerinde Batı Avustralya eyaletinin Hamelin Koyu'nda karaya vuran balinalardan 75'inin öldüğü belirtildi.

Koyda avlanan bir balıkçının ihbarı üzerine bölgeye giden kurtarma ekipleri, diğer balinaların yaşatılması için çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalara çok sayıda gönüllü de katılıyor.

DBCA'dan Jeremy Chick, gönüllülerin de yardımıyla balinaları hayatta tutmaya ve yeniden denize döndürmeye çalıştıklarını söyledi.

Balinaların karaya vurma sebebi henüz bilinmiyor.

- Köpek balığı uyarısı yapıldı

Bu arada bölge sakinleri, olası köpek balığı saldırılarına karşı uyarıldı.

Temel Sanayi ve Bölgesel Kalkınma Bakanlığı, ölü veya ölmek üzere olan balinaların kıyıya yakın yerlerdeki köpek balıklarını harekete geçirebileceği ifade edildi.

Bölgedeki çok sayıda plaj ve kıyı şeridi tedbir amaçlı girişlere kapatıldı.

Batı Avustralya’da 1996’da 320, 2009'da 80, 2015'te de 20’den fazla kısa kanatlı pilot balina karaya vurmuştu. Genellikle gruplar halinde yaşayan kısa kanatlı pilot balinaların uzunluğu 5,5 metreyi bulabiliyor.

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