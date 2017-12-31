Avustralya’da 6 kişiyi taşıyan deniz uçağı düştü
Avustralya’nın Sydney kentinde düşen uçakta bulunan 6 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
- AA
Avustralya’nın Sydney kentinde içinde 6 kişi bulunan deniz uçağının düştüğü açıklandı.
Sydney Polisinden yapılan açıklamaya göre, içerisinde biri pilot 6 kişinin olduğu deniz uçağı, henüz bilinmeyen bir nedenle Cowan kasabası yakınlarında Kudüs Körfezi’nde denize düştü.
Düşen uçaktaki 6 kişinin kayıp olduğu ve arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
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