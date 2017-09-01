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Avustralya'da grip salgını 7 can aldı

Avustralya'nın Wangaratta kentindeki yaşlılar köyünde kalan 7 kişinin grip salgını nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

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Sağlık ve İnsan Hizmetleri Departmanı'ndan (DHHS) yapılan açıklamaya göre, Victoria eyaletinin Wangaratta şehrindeki Anglikan Kilisesi tarafından işletilen St. John's Yaşlıar Köyü'nde 7 kişi grip yüzünden öldü.

Melbourne'nun kuzeydoğusunda yer alan yaşlılar köyünde hayatını kaybedenlerin kimlikleri hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı ancak grip kurbanlarının 70-94 yaş aralığında olduğu bildirildi.

Grip nedeniyle ölümlerin geçen birkaç hafta içinde yaşandığını aktaran DHHS yetkilileri, 200 personel ve 146 yaşlının bulunduğu köyde 123 yaşlının gripten etkilendiği ifade etti.

Gripten etkilenen 13 yaşlının hala hasta olduğunu vurgulayan yetkililer, bir hafta boyunca merkeze dışarıdan kimsenin alınmayacağını ve salgının bitmesinin hemen ardından tesisin genel denetimden geçirileceğini belirtti.

Salgının kontrol altına alınması ve enfeksiyonu önlemek için tesis yönetimi ile iş birliği içinde, sıkı tedbir uyguladıklarını açıklayan DHHS, durumun kontrol altında olduğunu kaydetti.

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