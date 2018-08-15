Avustralya'da ilk kez bir Müslüman kadın Senatoya girdi

Guardian gazetesinde yer alan habere göre Faruqi, Yeşiller Partisinden Yeni Güney Galler eyaleti senatörü Lee Rhiannon'ın görevinden istifa etmesinin ardından, eyalet parlamentosunun ortak oturumunda aldığı kararla, boşalan Senato üyeliğine seçildi.

Faruqi, Senatoya seçilmesinin ardından gazetecilere yaptığı ilk değerlendirmede, Avustralya'da çok kültürlülüğü savunacağını ve İslamofobi ile ırkçılıkla mücadele edeceği mesajını verdi.

Faruqi, Senatoda önceki gece yapılan oturumda, Avustralyalılar Partisi Queensland Senatörü Fraser Anning'in Müslümanlara vize yasağı getirilmesini savunmasını sert sözlerle eleştirdi.

Anning'in konuşmasının, uzun zamandır devam eden ırkçı bir politikayı alevlendirerek milyonlarca düzgün Avustralyalıyı töhmet altında bıraktığını söyleyen Faruqi, "Senatör Anning'in sözleri çok kültürlü toplumumuza hakaret. Senatodaki bu nefret tüccarları, ülkemizde nifak tohumları ekiyor. Dar siyasi çıkarları adına beyaz olmayan kişilere saldırmak için hiçbir fırsatı kaçırmıyorlar." ifadelerini kullandı.

Faruqi, Anning'in yasağı savunurken Hitler döneminde Nazi Almanyasında Yahudi Soykırımı için kullanılan "nihai çözüm" ifadesini kullanmasını kınadı.

Faruqi, Anning’in yorumlarının, korku ortamı oluşturmak ve toplumun göçmenlerle ilgili rahatsızlık yaratmayı amaçlayan kasıtlı bir stratejinin parçası olduğunu savundu.

Senato'daki yeni görevini bu tür kötü niyetli söylemlere dikkati çekmek için kullanacağını belirten Faruqi, "Nihai çözüm teriminin kullanılması, şiddet yanlısı beyaz üstünlükçü görüşlere sahip insanları memnun etmeye yönelik iğrenç ve kasıtlı bir imadır. Böylesine tehlikeli ve ırkçı politikaların tartışmaya açılmaya devam etmesi üzücü. Bir senatör olarak bunu her zaman dile getireceğim." değerlendirmesinde bulundu.

Müslümanlara yönelik ırkçı ifadeler kullanan Senatör Anning, hem iktidar hem de muhalefet tarafından kınanmıştı.

Faruqi, 25 Kasım 2017’de Yeşiller Partisi içinde yapılan ön seçimde görevdeki Yeni Güney Galler Senatörü Lee Rhiannon yerine gelecek senato seçimlerinde aday olmaya hak kazanmıştı. Müslüman siyasetçi, eyalet meclisinde milletvekili olarak görev yapıyordu.