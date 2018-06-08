Avustralya'da küçük uçak caddeye düştü: 1 ölü
Avustralya'nın Melbourne kentinde küçük uçağın caddeye düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
- AA
Yerel medyada yer alan haberde, polis yetkilileri, Melbourne'ün kıyıya yakın bir mahallesinde küçük uçağın Scarlet Caddesi'ne düştüğünü kaydetti.
Düştükten sonra alev alan uçaktaki pilotun yaşamını yitirdiğini belirten polis yetkilileri, kazada başka ölen ya da yaralanan olmadığını ifade etti.
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