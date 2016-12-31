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Avustralya'da müzik festivalinde izdiham: 80 yaralı

Victoria eyaletindeki festivalde katılımcıların alanı kısa sürede terk etmek istemesi üzerine çıkan izdihamda 80 kişinin yaralandığı açıklandı.

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Avustralya'nın Victoria eyaletindeki sahil kenti Lorne'de düzenlenen müzik festivalinde çıkan izdihamda 80 kişinin yaralandığı bildirildi.

Rock grubu DMA, Lorne'de gerçekleştirilen Falls Müzik and Sanat Festivali'nde açık hava konseri verdi.

Konserin sona ermesinin ardından alanı terk etmek için acele edenlerin birbirlerini ezmesi sonucu izdiham yaşandı. Olayda 19'u ciddi şekilde olmak üzere 80 kişi yaralandı.

Victoria polis yetkilileri, ciddi şekilde yaralanan ve tedavi altına alınan 13'ü kadın 19 kişinin hayati tehlikesi bulunmadığını duyurdu.

- "Çok şanslıyız"

Eyalet Sağlık Şefi Paul Holman, yaptığı açıklamada, yaralı sayısı çok olmasına rağmen olayın ucuz atlatıldığını söyledi.

Bu tür olayların yurt dışında nasıl trajik sonuçlar ortaya çıkardığını gördüklerini belirten Holman, "Hiç kimsenin hayatını kaybetmemesinden dolayı çok şanslıyız." dedi.

Konsere katılan ve izdihama tanık olanlar ise organizatörleri alana yeteri kadar çıkış kapısı koymamakla suçladı. Görgü tanıklarından Lucy Spry, konseri organize eden korumun sosyal medya hesabına, "Çok çok ciddiydi... Bu yüzden çoğumuz oradan sağ kurtulamayacağımızı düşündük. O kadar büyük kalabalık için yeteri kadar çıkış kapısı yoktu." mesajını yazdı.

Söz konusu olayın ardından gecenin diğer etkinlikleri iptal edildi.

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