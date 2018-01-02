Avustralya’da nükleer yetenekteki Rus TU-95MS stratejik bombardıman uçağı alarmı
Avustralya’nın kuzey sahilindeki Darwin kentinde bulunan hava üssü, Endonezya tarafından uluslararası hava sahasında iki adet nükleer yetenekteki Rus TU-95MS stratejik bombardıman uçağı tespit etti.
The Guardian gazetesinde yer alan habere göre Rus uçakları bölgede eğitim uçuşu yürütüyor ve eğitim süresince Avustralya Hava Kuvvetleri alarm durumunda kalacak. Haberde, Rus bombardıman uçaklarının Avustralya’nın hava sahasını ihlal etmediği kaydedildi.
Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, Rus bombardıman uçaklarının bu ayın başlarında Pasifik Okyanusu’nun güney kısmındaki tarafız suların üzerindeki hava sahasında devriye uçuşu gerçekleştirdiklerini, uçakların sekiz saatten fazla havada kaldıklarını duyurmuştu. (C4Defence)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.