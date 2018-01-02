Avustralya’da nükleer yetenekteki Rus TU-95MS stratejik bombardıman uçağı alarmı Avustralya’nın kuzey sahilindeki Darwin kentinde bulunan hava üssü, Endonezya tarafından uluslararası hava sahasında iki adet nükleer yetenekteki Rus TU-95MS stratejik bombardıman uçağı tespit etti.