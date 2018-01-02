Son Dakika Haberleri 2

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Avustralya’da nükleer yetenekteki Rus TU-95MS stratejik bombardıman uçağı alarmı

Avustralya’nın kuzey sahilindeki Darwin kentinde bulunan hava üssü, Endonezya tarafından uluslararası hava sahasında iki adet nükleer yetenekteki Rus TU-95MS stratejik bombardıman uçağı tespit etti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

The Guardian gazetesinde yer alan habere göre Rus uçakları bölgede eğitim uçuşu yürütüyor ve eğitim süresince Avustralya Hava Kuvvetleri alarm durumunda kalacak. Haberde, Rus bombardıman uçaklarının Avustralya’nın hava sahasını ihlal etmediği kaydedildi.
 
 
Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, Rus bombardıman uçaklarının bu ayın başlarında Pasifik Okyanusu’nun güney kısmındaki tarafız suların üzerindeki hava sahasında devriye uçuşu gerçekleştirdiklerini, uçakların sekiz saatten fazla havada kaldıklarını duyurmuştu. (C4Defence)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Muhabire yayın sırasında jandarma sürprizi

Muhabire yayın sırasında jandarma sürprizi

Dünyanın en tehlikeli yolu

Dünyanın en tehlikeli yolu

Karlar altındaki ormanın içinde kütüphane yaptılar

Karlar altındaki ormanın içinde kütüphane yaptılar

İlk defa Müslüman bir kadın Putin'e rakip oldu

İlk defa Müslüman bir kadın Putin'e rakip oldu

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA