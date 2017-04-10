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Avustralya'dan hava savunma sistemine 1.5 milyar dolar

Avustralya, hava savunma sistemi için Amerikan firması Raytheon ile 1,5 milyar dolarlık sözleşme imzaladı.

  • Reuters
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Avustralya hükümeti hava savunma sistemi için tek teklif sahibi ABD merkezli savunma sanayi şirketi Raytheon Co. ile 2 milyar Avustralya doları (1.50 milyar Amerikan doları) tutarındaki sözleşmeyi imzaladığını açıkladı.

Avustralya Savunma Bakanı Marise Payne yaptığı açıklamada; yeni sistemin ülkedeki 30 yaş ve üstü füze sistemlerinin yerine geçeceğini söyledi. 

Payne, "Hem küresel, hem de bölgede giderek artan gerilimler göz önüne alındığında ülkemizi daha sofistike hava tehditlerine karşı korumak için modern ve entegre zemin tabanlı bir hava savunma sistemi gerekiyor" dedi.

ABD'nin müttefiki olan Avustralya, Asya-Pasifik bölgesi boyunca Çin'in artan ekonomik ve askeri gücünü göz önünde bulundurup, önümüzdeki 10 yıl içinde yaklaşık 30 milyar avroluk savunma sanayi harcaması yapacağını taahhüt etti. 

ABD, Norveç, Finlandiya, İspanya ve Hollanda da dahil olmak üzere yedi ülke tarafından kullanılan füze sisteminlerini üreten Raytheon'un Avustralya Genel Müdürü Michael Ward, "Bu yeni sistemimiz, kanıtlanmış ABD ve Norveç teknolojisi ile yerel entegrasyon ve sürdürülebilirlik yeteneğiyle desteklenen Avustralya yeniliğini bir araya getiriyor" dedi.

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